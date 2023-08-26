Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс закликав Росію продовжити чорноморську зернову угоду

Виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс закликав Росію продовжити чорноморську зернову угоду, пише Reuters.

Він заявив, що російські обмеження на транспортування українського зерна через Чорне море створюють проблеми не лише для Києва, а й для багатьох країн, що розвиваються.

Росія використовує «зерно як зброю», заявив Домбровскіс, який перебуває в Індії для участі в зустрічі міністрів торгівлі G20.

«Ми підтримуємо всі зусилля Організації Об’єднаних Націй і Туреччини щодо чорноморської зернової ініціативи», — сказав він журналістам, додавши, що блок надає Україні альтернативні торговельні шляхи, які також називаються смугами солідарності, для експорту зерна та іншого експорту.

Туреччина намагається переконати Москву повернутися до угоди, яка була укладена за посередництва Анкари та ООН рік тому і яка закінчилася минулого місяця. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у четвер генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, що Росія повернеться до угоди лише в тому випадку, якщо Захід виконає свої зобов’язання перед Москвою.

Наразі близько 45 мільйонів тонн зерна, олійного насіння та супутніх продуктів було експортовано альтернативними маршрутами через Польщу та Румунію, забезпечуючи важливий життєвий шлях для України, сказав Домбровскіс.

Згідно з інформацією на сайті Комісії ЄС, блок використовує альтернативні маршрути, або смуги Солідарності, з травня 2022 року.

Комісія запустила План дій Solidarity Lanes Action Plan для встановлення альтернативних логістичних маршрутів залізницею, дорогами та внутрішніми водними шляхами.

Альтернативні маршрути допомогли Україні експортувати понад 36 мільйонів тонн несільськогосподарської продукції, включаючи залізну руду, сталь, землю та деревину, що принесло українським фермерам і підприємствам близько 33 мільярдів євро (35,64 мільярда доларів), повідомляється на веб-сайті ЄС.

Європейський Союз підтримує Україну через оборону, фінансову та іншу допомогу, прагнучи викинути "російські війська за міжнародні кордони України", сказав Домбровскіс.

Блок стурбований тим, що деякі країни, включаючи Китай та Індію, не приєдналися до санкцій Заходу проти Росії. У двосторонніх переговорах між Індією та офіційними особами ЄС офіційні особи ЄС підняли питання про експорт очищеної нафти, переробленої Індією з російської сирої нафти, що частково перекреслило мету санкцій, додав він.

Однак він сказав, що це навряд чи вплине на поточні переговори щодо запропонованої угоди про вільну торгівлю між ЄС та Індією.

Нагадаємо, нещодавно очільник МЗС Туреччини заявив, що інші варіанти експорту зерна, крім Чорного моря, менш продуктивні. Він додав, що президент Туреччини веде "велику систематичну роботу" в цьому напрямку, і що для Туреччини є пріоритетом відновлення "зернової ініціативи".

Раніше голова Управління з координації санкцій США Джеймс О'Браєн заявив, що Сполучені Штати Америки бачать життєздатні маршрути для експорту українського зерна через територіальні води і по суші після виходу Росії із зернової угоди.

Також США ведуть переговори з Туреччиною, Україною та сусідами Києва щодо альтернативних експортних маршрутів для експорту українського зерна.

Тим часом Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що йдуть до її портів та виходять із них.