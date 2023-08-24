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13 команд міністрів МЗС процитували у соцмережі гімн України на заклик Дмитра Кулеби

До ініціативи долучилися, зокрема, держсекретар США, глава дипломатії ЄС, міністри закордонних справ Великобританії, Естонії, Ісландії, Італії, Канади та інших держав.

13 команд міністрів МЗС процитували у соцмережі гімн України на заклик Дмитра Кулеби
Дмитро Кулеба
Фото: ЕРА/UPG

Міністри закордонних справ різних країн світу відгукнулися на допис українського колеги Дмитра Кулеби у Х (екствітер) і запостили по рядку українського славня.

Про це повідомив радник міністра Георгій Тихий.

"Скоординувати тринадцять команд іноземних міністрів закордонних справ, щоб вони у визначений час і у визначеному порядку запостили кожен по рядку українського гімну у відповідь на твіт Дмитра Кулеби було непросто. Але нам вдалося, бо для України немає нічого неможливого", - написав Тихий на своїй фейсбук-сторінці.

До ініціативи приєдналися держсекретар США, глава дипломатії Євросоюзу, міністри закордонних справ Великобританії, Естонії, Ісландії, Італії, Канади, Литви, Нідерландів, Німеччини, Північної Македонії та Швеції.

Фото: скриншот сторінки

"Це про повагу до нашої держави в світі, силу нашої цифрової дипломатії та рівень координації з союзниками", - зазначив Тихий.

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Нагадаємо, раніше з нагоди Дня Державності Литви у Вільнюсі, у переддень саміту НАТО, пролунав гімн України.

Також український славень зазвучав під час Національного фестивалю латвійської пісні і танцю, який є найбільш масовим у Латвії.

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