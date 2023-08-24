13 команд міністрів МЗС процитували у соцмережі гімн України на заклик Дмитра Кулеби

Міністри закордонних справ різних країн світу відгукнулися на допис українського колеги Дмитра Кулеби у Х (екствітер) і запостили по рядку українського славня.
Про це повідомив радник міністра Георгій Тихий.
"Скоординувати тринадцять команд іноземних міністрів закордонних справ, щоб вони у визначений час і у визначеному порядку запостили кожен по рядку українського гімну у відповідь на твіт Дмитра Кулеби було непросто. Але нам вдалося, бо для України немає нічого неможливого", - написав Тихий на своїй фейсбук-сторінці.
До ініціативи приєдналися держсекретар США, глава дипломатії Євросоюзу, міністри закордонних справ Великобританії, Естонії, Ісландії, Італії, Канади, Литви, Нідерландів, Німеччини, Північної Македонії та Швеції.
"Це про повагу до нашої держави в світі, силу нашої цифрової дипломатії та рівень координації з союзниками", - зазначив Тихий.
Нагадаємо, раніше з нагоди Дня Державності Литви у Вільнюсі, у переддень саміту НАТО, пролунав гімн України.
Також український славень зазвучав під час Національного фестивалю латвійської пісні і танцю, який є найбільш масовим у Латвії.