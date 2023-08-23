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Зеленський та американські сенатори обговорили надання Україні винищувачів F-16 і тренування пілотів

Президент розповів сенаторам про ситуацію на фронті й наголосив на пріоритетності питання подальшого посилення системи української обороноздатності.

Зеленський та американські сенатори обговорили надання Україні винищувачів F-16 і тренування пілотів
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами Річардом Блюменталем, Ліндсі Гремом та Елізабет Уоррен, які перебувають із візитом в Україні.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Президент відзначив наявну в Конгресі США двопалатну та двопартійну підтримку України й висловив окрему подяку лідеру США Джо Байдену та американському народу за лідерство в оборонній і фінансовій допомозі нашій державі.

Зеленський розповів сенаторам про ситуацію на фронті й наголосив на пріоритетності питання подальшого посилення системи української обороноздатності.

Також співрозмовники відзначили важливість початку процесу надання Україні літаків F-16, тренування пілотів та подальшої підтримки з боку США у цьому питанні.

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Нагадаємо, речник Пентагону Пет Райдер заявив, що США готові підтримати підготовку українських пілотів на винищувачах F-16.

Тим часом Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків F-16. Винищувачі надійдуть і від Нідерландів.

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