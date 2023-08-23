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Зеленський обговорив із президенткою Угорщини важливість підтримки України у війні та інтеграції до ЄС і НАТО

Зеленський відзначив допомогу Угорщини в лікуванні поранених українських військовослужбовців і навчанні військових медиків.

Зеленський обговорив із президенткою Угорщини важливість підтримки України у війні та інтеграції до ЄС і НАТО
Каталін Новак і Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

У межах третього саміту міжнародної Кримської платформи Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із главою Угорщини Каталін Новак.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Президенти обговорили питання транскордонної співпраці та спільних ініціатив у Закарпатській області.

Також Зеленський наголосив на важливості підтримки України з боку Угорщини у боротьбі з російським агресором, а також на шляху інтеграції нашої держави до ЄС і НАТО.

Президент відзначив допомогу Угорщини в лікуванні поранених українських військовослужбовців і навчанні військових медиків.

Крім того, Володимир Зеленський і Каталін Новак також обговорили питання розвитку двосторонніх відносин.

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Нагадаємо, Каталін Новак прибула в Україну 22 серпня. Вона зустрілася з керівництвом Закарпатської ОВА, облради, Берегова та району. Сторони обговорили результати і перспективи посилення транскордонного співробітництва.

Також Угорщина затвердила призначення професора Федора Шандора послом України.

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