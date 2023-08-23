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Москва має повернути всі захоплені території, - Дуда на саміті Кримської платформи

За його словами, не може бути жодних поступок Росії.

Москва має повернути всі захоплені території, - Дуда на саміті Кримської платформи
Фото: ОПУ

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність зробити "все від нас залежне для того, щоб Крим знову став частиною України".

Про це він заявив у середу, 23 серпня, виступаючи через відеозв'язок на 3-му саміті Кримської платформи.

"Не може бути жодних поступок Росії в цих питаннях у жодному разі. Москва має повернути всі захоплені території і зустрітися з наслідками своїх дій. І не забувати, що справді на кону цієї війни, щоб світовий порядок покладався на повагу до міжнародного законодавства, територіальної цілісності, так само як і свободи та права нації обирати самим своє майбутнє", - заявив Дуда.

Саміт підтверджує, що "міжнародне співтовариство визнає докази нелегальної окупації українського Криму", сказав він.

За словами Дуди, "у березні-квітні 2014 року ми бачили справжні наміри Росії щодо України, бажання порушити цілісність України, зруйнувати мову України і культуру України. Саме тому ми звернулися до міжнародної солідарності з Україною".

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Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відкрив третій саміт Міжнародної Кримської платформи в Києві. Він назвав основним завданням Кримської платформи "підготовку деокупації".

Також Зеленський наголосив, що великі міжнародні компанії готові зайти в Крим після його звільнення від російської окупації.

Кримська платформа об’єднує вже понад 60 держав та міжнародних організацій. У січні ще однією учасницею стала Коста-Ріка.

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