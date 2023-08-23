Москва має повернути всі захоплені території, - Дуда на саміті Кримської платформи

За його словами, не може бути жодних поступок Росії.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність зробити "все від нас залежне для того, щоб Крим знову став частиною України".

Про це він заявив у середу, 23 серпня, виступаючи через відеозв'язок на 3-му саміті Кримської платформи.

"Не може бути жодних поступок Росії в цих питаннях у жодному разі. Москва має повернути всі захоплені території і зустрітися з наслідками своїх дій. І не забувати, що справді на кону цієї війни, щоб світовий порядок покладався на повагу до міжнародного законодавства, територіальної цілісності, так само як і свободи та права нації обирати самим своє майбутнє", - заявив Дуда.

Саміт підтверджує, що "міжнародне співтовариство визнає докази нелегальної окупації українського Криму", сказав він.

За словами Дуди, "у березні-квітні 2014 року ми бачили справжні наміри Росії щодо України, бажання порушити цілісність України, зруйнувати мову України і культуру України. Саме тому ми звернулися до міжнародної солідарності з Україною".

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відкрив третій саміт Міжнародної Кримської платформи в Києві. Він назвав основним завданням Кримської платформи "підготовку деокупації".

Також Зеленський наголосив, що великі міжнародні компанії готові зайти в Крим після його звільнення від російської окупації.

Кримська платформа об’єднує вже понад 60 держав та міжнародних організацій. У січні ще однією учасницею стала Коста-Ріка.