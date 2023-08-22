Під час Глобального саміту миру має імплементована Формула миру, - Єрмак

Війна Росії проти України - це глобальний конфлікт, який впливає на всю світову систему безпеки.

Під час зустрічей з послами, а також з радниками нацбезпеки країн Заходу та Глобального Півдня, Україна формує єдине бачення Формули миру, яку треба імплементувати на Глобальному саміті миру лідерів держав.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Після початку справді масштабного процесу роботи над Формулою миру ми комунікуємо правду. І всім стає зрозуміло, що війна Росії проти України - це глобальний конфлікт, який впливає на всю світову систему безпеки - продовольчу, екологічну, економічну”, - написав Єрмак.

Він наголосив, що відчинити двері для підтримки можливо, демонструючи проактивну позицію. І Україна приходить з пропозиціями, з конкретними алгоритмами вирішення не тільки питання війни в Україні, але і глобальних викликів.

Андрій Єрмак підкреслив, що особисті контакти Володимира Зеленського з лідерами держав, розмови про геополітику, є ключовими в цьому процесі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський за підсумками своїх закордонних візитів анонсував нову безпекову допомогу для нашої держави.

Зеленський у ці дні відвідав Швецію, Нідерланди, Данію і Грецію. В останній пройшов саміт Україна – Балкани. Президент провів переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, а також із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.