Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
​Мораль і психологія ворога
​Мораль і психологія ворога
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих
ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих
ГоловнаПолітика

Хорватія виділить Україні пакет військової допомоги на 30 мільйонів євро

Кілька тисяч тонн зерна вже вивезено із хорватських портів.

Хорватія виділить Україні пакет військової допомоги на 30 мільйонів євро
Андрей Пленкович

Хорватія заявила, що виділить новий пакет військової допомоги для України на суму 30 мільйонів євро. 

Про це повідомив 22 серпня прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє HRT.

За словами прем'єра, уряд Хорватії уточнить питання допомоги на засіданні наступного четверга.

Пленкович анонсував у жовтні велику міжнародну конференцію, присвячену Україні, де Хорватія разом з країнами ЄС та іншими міжнародними організаціями розпочне процес допомоги у розмінуванні територій.

За його словами, кілька тисяч тонн зерна вже вивезено із хорватських портів. Більшість його пішла до Італії, частина на північ Африки, але з новими обставинами на Чорному морі ця тема знову стала актуальною, додав Пленкович.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що 22 серпня президент Володимир Зеленський провів зустріч з очільником уряду Хорватії Андрієм Пленковичем.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies