Хорватія виділить Україні пакет військової допомоги на 30 мільйонів євро

Кілька тисяч тонн зерна вже вивезено із хорватських портів.

Хорватія заявила, що виділить новий пакет військової допомоги для України на суму 30 мільйонів євро.

Про це повідомив 22 серпня прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє HRT.

За словами прем'єра, уряд Хорватії уточнить питання допомоги на засіданні наступного четверга.

Пленкович анонсував у жовтні велику міжнародну конференцію, присвячену Україні, де Хорватія разом з країнами ЄС та іншими міжнародними організаціями розпочне процес допомоги у розмінуванні територій.

За його словами, кілька тисяч тонн зерна вже вивезено із хорватських портів. Більшість його пішла до Італії, частина на північ Африки, але з новими обставинами на Чорному морі ця тема знову стала актуальною, додав Пленкович.

Нагадаємо, що 22 серпня президент Володимир Зеленський провів зустріч з очільником уряду Хорватії Андрієм Пленковичем.