Росіяни обстріляли нині близько 13.00 околицю міста Середина-Буда на Сумщині.
Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.
Окупанти вдарили з міномета і гранатомета з території РФ. В результаті отримали поранення четверо чоловіків.
Уламками були посічено фасади приватних будинків, пошкоджено транспортні засоби.
Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, напередодні російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Есманська та Великописарівська громади Сумської області. А днями росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння Сумщини, було зафіксовано 248 вибухів.