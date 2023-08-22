Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
​Мораль і психологія ворога
​Мораль і психологія ворога
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих
ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни обстріляли прикордонне місто на Сумщині і поранили чотирьох українців

Вороги використали міномети. Ними стріляли з території РФ.

Росіяни обстріляли нині близько 13.00 околицю міста Середина-Буда на Сумщині.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Окупанти вдарили з міномета і гранатомета з території РФ. В результаті отримали поранення четверо чоловіків.

Уламками були посічено фасади приватних будинків, пошкоджено транспортні засоби.

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, напередодні російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Есманська та Великописарівська громади Сумської області. А днями росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння Сумщини, було зафіксовано 248 вибухів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies