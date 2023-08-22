Нагадаємо, напередодні російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Есманська та Великописарівська громади Сумської області . А днями росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння Сумщини , було зафіксовано 248 вибухів.

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Окупанти вдарили з міномета і гранатомета з території РФ. В результаті отримали поранення четверо чоловіків.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Росіяни обстріляли нині близько 13.00 околицю міста Середина-Буда на Сумщині.

Вороги використали міномети. Ними стріляли з території РФ.

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