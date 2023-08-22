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ЗСУ не втратили жодного населеного пункту на Харківщині попри активні бої, - Синєгубов

"Всі спроби росіян штурмувати наші позиції отримують жорстку відсіч".

ЗСУ не втратили жодного населеного пункту на Харківщині попри активні бої, - Синєгубов
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: ОПУ

Попри активні бойові дії, що тривають на Куп'янському напрямку, жодного населеного пункту на Харківщині Збройні сили України не втратили.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

“Жодного населеного пункту на Харківщині наші збройні сили не втратили", - наголосив він.

За його словами, ворог дуже активно поширює в інформпросторі фейки, що нібито захопив на Харківщині якісь території. Але всі ці повідомлення - неправдиві.

"Всі спроби росіян штурмувати наші позиції отримують жорстку відсіч, окупанти зазнають відчутних втрат та повертаються на свої попередні позиції", - додав Синєгубов.

Наразі, за його словами, триває евакуація населення з небезпечних громад, оскільки не маючи успіхів на фронті, ворог постійно обстрілює мирних жителів. Так, за минулу добу вивезли ще 45 людей, з них - 5 дітей та 26 жінок. Усього з 9 серпня евакуйовано 601 людину, в тому числі 153 дитини.

Голова ОВА зауважив, що вже завершили ліквідацію наслідків обстрілу центру Куп'янська. Нині усувають пошкодження в лівобережній частині міста. Незабаром у місті буде відновлено електро- та газопостачання.

Як повідомлялося раніше, внаслідок російських обстрілів на Харківщині залишився без газопостачання Куп'янськ, а без електропостачання - Вовчанськ.

Нагадаємо, останнім часом ворог помітно посилив обстріли міст та сіл Харківщини, що наближені до лінії фронту. Тому із 53 населених пунктів Куп'янського району, що розташовані близько до зони бойових дій, вирішили провести обов'язкову евакуація цивільного населення та примусову евакуацію дітей.

Наразі на Лимано-Куп’янському напрямку зосереджено близько 45 тис. окупантів і тисячі одиниць техніки армії РФ.

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