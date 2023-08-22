Служба безпеки затримала жінку, яка "зливала" ворогу інформацію про місця базування Сил оборони у прикордонних з Росією районах Сумщини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Розвіддані потрібні були загарбникам для здійснення прицільних повітряних атак по позиціях українських захисників та можливої підготовки "прориву" російських ДРГ на територію регіону. Особливо ворога цікавила дислокація підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби.

"Однак, усі ці «плани» окупантів було зірвано співробітниками СБУ, які своєчасно викрили ворожу інформаторку, задокументували її злочинні дії та затримали", - зазначили в СБУ.

Зловмисницею виявилась проросійськи налаштована мешканка Сумського району, яка активно поширювала власні антиукраїнські дописи у заборонених "Однокласниках". Її дописи привернули увагу представників спецслужб РФ, які згодом дистанційно залучили жінку до співпраці.

Окупати обіцяли своїй поплічниці "безперешкодне" оформлення громадянства з "перспективою" подальшого виїзду до РФ.

Для збору розвідінформації жінка об’їжджала місцевість на громадському транспорті й приховано спостерігала за українськими об’єктами. Також вона "втемну" використовувала своїх знайомих, в яких під надуманими приводами розпитувала "новини" про бійців Сил оборони.

Отримані відомості ворожа інформаторка передавала росіянам із детальним описом через месенджер.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності на користь РФ. Ій повідоили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, в Краматорську місцевий адвокат шпигував за блокпостами ЗСУ.