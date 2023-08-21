Зловмисник протягом 2019-2022 років проживав на території РФ і мав контакти зі спецслужбою країни-агресора.

У Краматорську місцевий адвокат шпигував за блокпостами ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Контррозвідники СБУ затримали ще одного інформатора ФСБ, який збирав розвіддані на прифронтовій території Донеччини. Зловмисником виявився адвокат з Краматорська, який протягом 2019-2022 років проживав на території рф і мав контакти зі спецслужбою країни-агресора.

До початку повномасштабного вторгнення Росії він повернувся в Краматорськ, а навесні цього року отримав перше завдання від свого «куратора» з ФСБ. За вказівкою російської спецслужби фігурант відслідковував місця тимчасової дислокації та маршрути руху Сил оборони у прифронтовому місті.

Насамперед окупантів цікавили точні координати українських блокпостів та орієнтовна кількість присутніх там військових, їхнє озброєння і військова техніка. Отримані відомості фігурант передавав до ФСБ через анонімний чат у месенджері, де прописував геолокації об’єктів ЗСУ та їхні «характеристики».

За кожне виконане завдання російська спецслужба платила своєму інформатору грошову «винагороду». Суми надходили на банківську картку зловмисника. В подальшому окупанти обіцяли «евакуювати» його до Росії.

Під час обшуку у нього вилучено 2 мобільні телефони, банківські картки та «змінні» SIM-карти, на які він зареєстрував месенджери для спілкування з ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, мешканець Ізюма отримав 12 років тюрми за роботу у “поліції” окупантів. Також його позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 10 років.