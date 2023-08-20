ДБР повідомило про підозру колишнім правоохоронцям, які працюють зараз на окупантів

Йдеться про зрадників з Луганської, Донецької та Запорізької областей.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру семи експравоохоронцям, які працюють на окупантів на окупованих територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

Серед підозрюваних є п’ять колишніх правоохоронців Луганщини. Фігуранти обійняли в окупантів різні посади, зокрема слідчого та дільничного. Один з них працює в окупаційній комендатурі та закликає населення добровільно здавати зброю.

Всі фігуранти брали участь у створенні пропагандистських сюжетів для російських ЗМІ. Їм повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 15 років, з конфіскацію майна.

Також працівники ДБР підозрюють у держзраді й заступницю керівника відділу одного з правоохоронних органів Маріуполя.

Жінка активно сприяла становленню окупаційного режиму. Під час захоплення міста росіянами, вона перейшла на службу до так званої поліції “ДНР” та почала працювати слідчою у новоствореному “Іллічівському райвідділі відділу Маріупольського міського управління мвс” псевдореспубліки. Крім того, експравоохоронниця сприяла “налагодженню” роботи за російським законодавством.

У Запорізькій області працівники ДБР повідомили про підозру колишньому правоохоронцю з Якимівки. Після окупації селища він добровільно вступив до лав так званої “народної міліції”. Після чого виконував всі вказівки й розпорядження керівників окупаційної адміністрації РФ. Колишній правоохоронець зокрема незаконно вилучав табельну зброю, що належала його колишнім колегам, та передавав загарбникам.

Він брав активну участь у розшуку та затриманні місцевих мешканців, які були налаштовані проти незаконної окупаційної влади та чинили опір ворогу. Колишньому правоохоронцю повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення з конфіскацію майна.

Нагадаємо, мешканець Ізюма отримав 12 років тюрми за роботу у “поліції” окупантів. Також його позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 10 років.