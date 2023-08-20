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Авіація сил оборони вдарила 9 разів по російських військових та техніці противника

Підрозділи ракетних військ і артилерії також ударили пункти управління РФ.

Авіація сил оборони вдарила 9 разів по російських військових та техніці противника
Фото: Генштаб ЗСУ

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також українські пілоти вдарили по зенітно-ракетному комплексу. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 пункти управління та 3 засоби протиповітряної оборони противника

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Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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