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Унаслідок обстрілу Нікополя поранено жінку

Пошкоджено п'ять житлових будинків.

Унаслідок обстрілу Нікополя поранено жінку
Фото: t.me/Yevtushenko_E

Унаслідок вчорашнього обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині було поранено 74-річну жінку, її госпіталізовано до лікарні.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. 

Пошкоджено п'ять житлових будинків, чотири господарчих споруди та лінії електромережі.

Ніч в громадах району минула без обстрілів та надзвичайних ситуацій.

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Фото: t.me/Yevtushenko_E

Фото: t.me/Yevtushenko_E

Нагадаємо, за минулу добу противник здійснив 77 обстрілів по Херсонській області, випустивши 422 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів. Одна людина загинула.

Під ударом Росії минулої доби були 24 населені пункти Запорізької області, зафіксували 80 ворожих обстрілів. Є поранений.

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