Унаслідок вчорашнього обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині було поранено 74-річну жінку, її госпіталізовано до лікарні.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Пошкоджено п'ять житлових будинків, чотири господарчих споруди та лінії електромережі.

Ніч в громадах району минула без обстрілів та надзвичайних ситуацій.

Фото: t.me/Yevtushenko_E

Фото: t.me/Yevtushenko_E

Нагадаємо, за минулу добу противник здійснив 77 обстрілів по Херсонській області, випустивши 422 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів. Одна людина загинула.

Під ударом Росії минулої доби були 24 населені пункти Запорізької області, зафіксували 80 ворожих обстрілів. Є поранений.