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ЗСУ зменшили російське військо ще на 460 окупантів

РФ втратила загалом приблизно 257 470 осіб.

ЗСУ зменшили російське військо ще на 460 окупантів
Фото: Пресслужба ССО

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила приблизно 257 470 осіб, за минулу добу Збройні сили України ліквідували 460 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

РФ втратила 4346 танків (6 за останню добу), 8435 бойових броньованих машин  (+11) та 5245 артилерійських систем (+33).

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Інші втрати: 

  • РСЗВ – 717 (+3) од, 
  • засоби ППО ‒ 489 (+3) од,
  • літаків – 315 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 316 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4304 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 1406 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7680 (+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 790 (+5).

Нагадаємо, Сили оборони Півдня протягом минулої доби знищили 10 човнів, які використовували російські диверсійно-розвідувальні групи, а також 40 окупантів, великокаліберну гармату та 5 одиниць автотехніки.

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