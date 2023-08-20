ЗСУ зменшили російське військо ще на 460 окупантів

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З 24 лютого 2022 року російська армія втратила приблизно 257 470 осіб, за минулу добу Збройні сили України ліквідували 460 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

РФ втратила 4346 танків (6 за останню добу), 8435 бойових броньованих машин (+11) та 5245 артилерійських систем (+33).

Інші втрати:

РСЗВ – 717 (+3) од,

засоби ППО ‒ 489 (+3) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4304 (+22),

крилаті ракети ‒ 1406 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7680 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 790 (+5).

Нагадаємо, Сили оборони Півдня протягом минулої доби знищили 10 човнів, які використовували російські диверсійно-розвідувальні групи, а також 40 окупантів, великокаліберну гармату та 5 одиниць автотехніки.