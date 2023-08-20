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За минулу добу ворог 77 разів обстріляв Херсонщину, загинула людина

Російські військові поцілили у житлові квартали, об'єкт критичної інфраструктури та територію заводу у Херсоні.

За минулу добу ворог 77 разів обстріляв Херсонщину, загинула людина

За минулу добу противник завдав 77 обстрілів по Херсонській області, випустивши 422 снаряди з мінометів, артилерії, танків,  "Градів" та БПЛА.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів.

Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та територію заводу у Херсоні.

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Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Нагадаємо, 18 серпня ворог 63 рази бив по Херсонщині: загинула людина, ще десятеро дістали поранення. Є влучання у підприємство, церкву, магазин та житлові будинки.

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