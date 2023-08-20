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Боррель: Китай - реальний геополітичний гравець, тоді як Росія - економічний карлик

Глава дипломатії ЄС заявив, що неможливо ставити на один щабель виклики, які створює Євросоюзу Пекін та Москва.

Боррель: Китай - реальний геополітичний гравець, тоді як Росія - економічний карлик
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Російська Федерація не зможе досягти успіху у війні проти України та не має такої ваги у світі, як Китай.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Дипломат ЄС зауважив, що російський диктатор Путін, вирішивши розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, майже в усьому помилявся. Зокрема в здатності контролювати країни Євросоюзу через енергетичну залежність.

"Путін збирається пожертвувати своїм народом і своєю армією заради свого особистого й політичного виживання, і саме тому так важко вести переговори про мир", - сказав Боррель.

Водночас Боррель позитивно оцінив останні переговори щодо української "формули миру" в Саудівській Аравії, зауваживши участь у них Китаю: "Хоча Китай ніколи не скаже прямо, що він зменшує свою підтримку Росії або сприяє її явній поразці. Пекін зовсім не влаштовує нинішня ситуація. Щонайменше – згадками про ядерну зброю".

Коментуючи політику Євросоюзу щодо Китаю і виклики, які вона порушує, Боррель зазначив, що неможливо порівнювати Пекін і Москву.

"Перш за все, Китай - це не Росія. Китай - реальний геополітичний гравець, тоді як Росія - економічний карлик, як бензоколонка, власник якої має атомну бомбу", – зазначив Боррель, перефразувавши відомий вираз покійного американського сенатора Джона Маккейна.

Зазначається, що в липні 2015 року американський сенатор відредагував своє відоме висловлювання про Росію, назвавши її бензоколонкою, що управляється мафією.

Нагадаємо, нещодавно видання The Telegraph опублікувало розслідування про те, що Китай допомагає озброювати Росію гелікоптерами та безпілотниками. З початку війни в Україні російські фірми отримали десятки тисяч поставок для військових потреб від Китаю.

Також нагадаємо, що міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні. Водночас він зазначив, що КНР і РФ є "справжніми та надійними друзями та партнерами", а війну традиційно для Пекіна назвав "кризою". 

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