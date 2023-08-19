Зеленський назвав десять підсумків переговорів зі шведським прем'єром

Крім військової допомоги, Україна розраховує на те, що Швеція, шведські регіони та компанії візьмуть шефство над українськими регіонами та сферами, які потребують відновлення після російських обстрілів.

Президент Володимир Зеленський озвучив десять підсумків нинішніх переговорів із прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Їх опублікували сторінці глави держави у Х (екствітер).

Україна і Швеція:

домовились працювати над спільним виробництвом БМП CV-90s в Україні;

українські воїни розпочали навчання роботі зі шведськими Archers;

українські пілоти вже беруть участь у випробуваннях винищувача Gripen. Лідер держави обговорили подальші кроки щодо їх передачі Україні;

Швеція готує 13-ий пакет безпекової допомоги нашій державі;

Швеція приєдналася до Формули миру, зокрема, до її пунктів щодо відновлення ядерної безпеки, справедливості, захисту навколишнього середовища та гуманітарного розмінування;

Україна буде готова розпочати переговори щодо вступу до ЄС цього року і має підтримку Швеції;

команди обох держав обговорять двосторонній документ про гарантії безпеки після Декларації G7 у липні;

Швеція готова надати передові системи перекачування води для відновлення водопостачання після терористичного акту Росії на Каховській ГЕС;

Швеція візьме активну участь у відновленні України, зокрема, із залученням приватного капіталу;

Україна розраховує на те, що Швеція, шведські регіони та компанії візьмуть шефство над українськими регіонами та сферами, які потребують відновлення після російських ударів.

"Я вдячний Швеції за її тверду та послідовну підтримку. Разом ми захищаємо життя, свободу та наші спільні цінності", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, подружжя Зеленських нині прибуло до Швеції. У Президента були заплановані зустрічі та переговори з керівництвом держави.

Згодом стало відомо, що Україна і Швеція домовилися спільно виробляти БМП CV-90.