Російські окупанти вдень 19 серпня обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровщини.
Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
Ворог використав важку артилерію. Через обстріли постраждала 82-річна жінка. Її стан задовільний.
Також були пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди та газогін.
Нагадаємо, нині росіяни обстріляли Чернігів. Станом на 15.25 було відомо про 7 загиблих та 117 постраждалих. Унаслідок обстрілу росіянами Гуляйполя у Запорізькій області загинула жінка. Ще одна людина загинула через атаку ворога на село Херсонщини.