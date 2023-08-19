Російські окупанти вдень 19 серпня обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Ворог використав важку артилерію. Через обстріли постраждала 82-річна жінка. Її стан задовільний.

Також були пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди та газогін.

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Нагадаємо, нині росіяни обстріляли Чернігів. Станом на 15.25 було відомо про 7 загиблих та 117 постраждалих. Унаслідок обстрілу росіянами Гуляйполя у Запорізькій області загинула жінка. Ще одна людина загинула через атаку ворога на село Херсонщини.