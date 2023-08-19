Кабмін призначив голову Державної міграційної служби

Кабінет Міністрів призначив Наталію Науменко Миколаївну Державної міграційної служби України.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Серед інших кадрових рішень уряду:
- з посади заступника Міністра культури та інформаційної політики звільнили Катерину Чуєв;
- погодили кандидатуру голови РВА Олександра Гринчака, а також заступників голови Одеської ОВА Андрія Фігеля та Олександра Харлов;
- погодили звільнення Юрія Крука з посади голови Одеської РВА.
Нагадаємо, нового керівника отримало Бюро економічної безпеки. На початку серпня КМУ ухвалив кадрові рішення, що стосувалися міністерств енергетики та економіки.