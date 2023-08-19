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Кабмін призначив голову Державної міграційної служби

Крім того, уряд ухвалив декілька кадрових рішень щодо Мінкультури та адміністрацій Одещини.

Кабмін призначив голову Державної міграційної служби
Наталія Науменко
Фото: ДМС України

Кабінет Міністрів призначив Наталію Науменко Миколаївну Державної міграційної служби України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Серед інших кадрових рішень уряду:

  • з посади заступника Міністра культури та інформаційної політики звільнили Катерину Чуєв;
  • погодили кандидатуру голови РВА Олександра Гринчака, а також заступників голови Одеської ОВА Андрія Фігеля та Олександра Харлов;
  • погодили звільнення Юрія Крука з посади голови Одеської РВА.

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Нагадаємо, нового керівника отримало Бюро економічної безпеки. На початку серпня КМУ ухвалив кадрові рішення, що стосувалися міністерств енергетики та економіки.

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