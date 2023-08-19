Кабмін призначив голову Державної міграційної служби

Крім того, уряд ухвалив декілька кадрових рішень щодо Мінкультури та адміністрацій Одещини.

Кабінет Міністрів призначив Наталію Науменко Миколаївну Державної міграційної служби України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Серед інших кадрових рішень уряду:

з посади заступника Міністра культури та інформаційної політики звільнили Катерину Чуєв;

погодили кандидатуру голови РВА Олександра Гринчака, а також заступників голови Одеської ОВА Андрія Фігеля та Олександра Харлов;

погодили звільнення Юрія Крука з посади голови Одеської РВА.

Нагадаємо, нового керівника отримало Бюро економічної безпеки. На початку серпня КМУ ухвалив кадрові рішення, що стосувалися міністерств енергетики та економіки.