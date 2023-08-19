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Зеленський поспілкується ще з лідерами кількох держав щодо постачання літаків

У небі в нас немає переваги, нагадав президент. 

Зеленський поспілкується ще з лідерами кількох держав щодо постачання літаків
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що разом із партнерами доб'ється "відповідного результату" в небі.

Про це він сказав у суботу, 19 серпня, на пресконференції в Стокгольмі після переговорів із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

"Завтра також у мене будуть переговори і післязавтра ще з кількома державами. Я впевнений, що ми разом із партнерами зробимо все і доб'ємося відповідного результату в небі. Щоб у росіян не було цієї переваги. Коли вони контролюють небо, на жаль, ви не можете швидко рухатися на землі. А нам це потрібно", - сказав він.

За словами Зеленського, "у небі в нас немає переваги. У нас прекрасні льотчики, багато героїв України, яких я нагороджував і, на жаль, чиї сім'ї іноді я нагороджував через те, що втрачали ми героїчних наших пілотів".

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Нагадаємо, що за словами Зеленського, почалися тестові навчання українських пілотів на літаках Gripen.

США схвалили передачу навчальних матеріалів для винищувачів F-16, щоб розпочати програму підготовки українських пілотів на американських літаках.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Вашингтон схвалить надання Україні винищувачів F-16 після того, як українські льотчики завершать відповідні навчання.

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