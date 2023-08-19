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Нафтогаз передає ВМС два буксири

Їх можна використовувати для введення великогабаритних суден у порт.

Нафтогаз передає ВМС два буксири
Фото: Нафтогаз

"Укртранснафта", який є частиною Групи Нафтогаз, передасть до флоту Військово-Морських Сил два буксири-швартувальники.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз". 

Зазначається, що відповідне рішення прийняло правління "Нафтогазу".

"До початку повномасштабного вторгнення маневрені буксири "Львів" та "Укртранснафта" залучали під час швартовки танкерів із нафтою на морському нафтовому терміналі "Південний", – йдеться в повідомленні. 

Наразі судна перебувають на плаву та укомплектовані необхідним обладнанням. У держкомпанії додають, що їх можна використовувати для введення великогабаритних суден у порт і виведення з нього, для швартування та відшвартування суден, для здійснення кантування суден, буксирування портових барж та інших плавучих об'єктів.

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Нагадаємо, що флагман Військово-морських сил ЗСУ, корвет "Гетьман Іван Мазепа", який наразі будується у Туреччині, може стати до лав національного флоту у 2024-2025 роках. 

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