“Нафтогаз Ойл Трейдинг” вважає твердження АРМА про неефективність управління АЗС «Глуско» маніпулятивним

Зокрема, компанія “Нафтогаз Ойл Трейдинг” заявила, що інвестувала понад 25,7 млн грн у арештовані активи мережі Glusco та працює над поверненням інвестицій.

ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» вважає твердження АРМА про те, що витрати на управління АЗС «Глуско» в 12 разів перевищили доходи, маніпулятивним.

Про це повідомляє мережа АЗК U.GO, оператором якої є ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг».

“ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» інвестував понад 25,7 млн грн у арештовані активи мережі Glusco та працює над поверненням інвестицій. Україна – під прицілом російських ракет. Цілями є і об’єкти інфраструктури. Незважаючи на обстріли і руйнування, Україна демонструє стійкість, в тому числі, і на енергетичному фронті. В травні 2022 року Уряд ухвалив рішення про передачу арештованого майна Медведчука в управління Групі Нафтогаз. На момент передачі переважна частина майнових активів підприємств Групи «Глуско Україна» знаходилась у незадовільному стані, не експлуатувалась, працівники не отримували заробітну плату, не сплачувались платежі до бюджету”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» максимально швидко відновив роботу арештованих активів для задоволення потреб ринку пального та споживачів, інвестувавши понад 25,7 млн грн (повний обсяг інвестицій перевищує суму у 25,7 млн грн., озвучену АРМА).

“Це нормальна ситуація під час відновлення експлуатації мережі сервісних та торговельних об’єктів. Управитель на початку такого процесу має понести значні витрати на ремонт, технічне обслуговування, ребрендинг, закупівлю товарів, рекламу тощо. Такі витрати покриваються за рахунок отриманих доходів”, - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг», що у повному обсязі виконав усі заходи з забезпечення збереження активів, відновлення їх комерційної експлуатації, повернення активів до сфери державного управління, має правомірні очікування щодо отримання у найближчий період доходів, за рахунок яких мали б бути компенсовані витрати початкового періоду управління.

Таким чином ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» вважає твердження АРМА про те, що витрати на управління АЗС «Глуско» в 12 разів перевищили доходи, маніпулятивним та таким, що суперечить законам ведення бізнесу та здоровому глузду. Адже відновлення роботи мережі АЗС потребувало значних інвестицій у короткий час, а повернення вкладених коштів відбувається планомірно, відповідно до темпів розвитку мережі та збільшення прибутків та не може відбутися протягом місяця чи навіть півроку.

“Оцінку ефективності роботи ТОВ «Нафтогаз ОйлТрейдинг» як управителя можна давати тільки після завершення повного періоду управління активами”, - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на сьогодні мережа АЗС U.GО ефективно працює та розвивається. На АЗК U.GO працює 862 співробітники, які виконують свої функції, незважаючи на постійну загрозу обстрілів, особливо в прифронтових містах. ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» забезпечує стабільне постачання якісного пального на АЗК U.GO та контролює доступність цін для споживачів.

Нагадаємо, раніше ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" повідомило, що ефективно та прозоро управляє мережею АЗС Glusco, а дії АРМА щодо припинення договорів управління є неправомірними. Свою позицію з обґрунтуванням компанія направила АРМА 7 серпня 2023 року.