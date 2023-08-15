У громадах запрацювали комісії, які розглядатимуть питання компенсацій за повністю зруйноване житло через війну

Кабмін для цього виділив усі необхідні кошти, тепер усе залежить від місцевої влади.

У громадах України запрацювали комісії, які розглядатимуть питання щодо компенсацій за повністю зруйноване житло.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це відбувається в межах другого етапу програми єВідновлення, який передбачає компенсацію за повністю зруйноване житло. Наразі українці через Дію вже подали 1400 відповідних заяв на відшкодування.

"З сьогоднішнього дня в громадах починають працювати відповідні комісії, які власне розглядають питання щодо компенсації за таке зруйноване житло. Очікуємо, що місцева влада оперативно розглядатиме заяви", - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що одночасно 36 тисяч українців звернулися за компенсаціями для ремонту пошкодженого житла, а сім тисяч уже отримали кошти для таких ремонтів та відбудови. "Уряд виділив всі необхідні ресурси для виплати відшкодувань, тепер швидкість отримання коштів залежить від ефективності місцевої влади, від ефективності громад", - зауважив глава уряду.

Нагадаємо, із 1 серпня українці, що втратили житло через війну, отримали змогу подати через "Дію" заявку на компенсацію.

Нещодавно прем'єр повідомив, що з Фонду ліквідації наслідків агресії Кабмін виділяє для регіонів майже 4,8 млрд грн.