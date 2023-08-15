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​Шведський уряд підготував новий пакет допомоги для України, чекає на схвалення парламенту

Наша держава може отримати боєприпаси до систем Stridsfordon 90 і Archer, запасні частини, а також вантажівки і обладнання для розмінування.

​Шведський уряд підготував новий пакет допомоги для України, чекає на схвалення парламенту
Фото: Facebook/Embassy of Sweden in Kyiv

Уряд Швеції готує виділити Україні 13-ий пакет допомоги, передає SVT.

За словами міністра оборони Пола Джонсона, до пакету увійдуть боєприпаси до систем Stridsfordon 90 і Archer, запасні частини, а також вантажівки і обладнання для розмінування.

Джонсон сподівається, що Ріксдаг зможе схвалити пропозицію уряду вже цього тижня. Наразі Швеція передала Україні оборонне обладнання на суму близько 17 мільярдів шведських крон.

"Контрнаступ перебуває у напруженій стадії. Ми маємо бути готовими до того, що це буде довгострокова війна, а також маємо довгострокову перспективу, щоб ми могли підтримувати платформи та системи, які ми відправляємо", — зазначив шведський міністр оборони.

Крім того, Джонсон наголосив на важливості для України мати добре діючу протиповітряну оборону. Тому пропонують продати у США ракети AMRAAM, які потім будуть передані для нашої держави.

За словами міністра, новий пакет підтримки означає, що можливості шведських збройних сил у короткостроковій перспективі погіршаться, і це необхідно виправити якнайшвидше.

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Нагадаємо, минулого місяця стало відомо, що Швеція виділяє 522 млн євро на відновлення України. Гроші підуть на інфраструктуру та розмінування.

Лідери США та держав Північної Європи на саміті пообіцяли продовжувати підтримувати нашу державу.

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