Ізраїль пообіцяв не скасовувати медстрахування для українських біженців

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен пообіцяв, що його країна не буде позбавляти медичного страхування українських біженців.

Про це голова українського МЗС Дмитро Кулеба написав в мережі Х (екс-Twitter).

"Я поговорив з Елі Коеном. Він запевнив мене, що медичне страхування для українців в Ізраїлі збережеться, проблема буде вирішена найближчим часом", - сказав Кулеба.

Кулеба подякував ізраїльському колезі.

Нещодавно ізраїльський уряд вирішив скасувати медичне страхування для біженців з України. Це рішення пояснювалось неузгодженістю дій між міністерствами охорони здоров'я та соціального забезпечення.