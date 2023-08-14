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Ізраїль пообіцяв не скасовувати медстрахування для українських біженців

Проблема буде вирішена найближчим часом.

Ізраїль пообіцяв не скасовувати медстрахування для українських біженців
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен пообіцяв, що його країна не буде позбавляти медичного страхування українських біженців.

Про це голова українського МЗС Дмитро Кулеба написав в мережі Х (екс-Twitter).

"Я поговорив з Елі Коеном. Він запевнив мене, що медичне страхування для українців в Ізраїлі збережеться, проблема буде вирішена найближчим часом", - сказав Кулеба.

Кулеба подякував ізраїльському колезі.

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Нещодавно ізраїльський уряд вирішив скасувати медичне страхування для біженців з України. Це рішення пояснювалось неузгодженістю дій між міністерствами охорони здоров'я та соціального забезпечення.

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