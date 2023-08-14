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Лондон попередив про можливі терористичні атаки у Швеції через спалення Корану

Туристів просять бути пильними.

Лондон попередив про можливі терористичні атаки у Швеції через спалення Корану
Протести у Пакистані після спалення Корану у Швеції, січень 2023 року
Фото: EPA/UPG

Велика Британія попередила своїх громадян, які прямують до Швеції, про можливі терористичні атаки через акти спалення Корану антиісламськими активістами.

Про це пише Reuters.

В оновлених рекомендаціях для подорожей британське міністерство закордонних справ повідомило, що шведська влада успішно зірвала деякі заплановані напади та здійснила арешти.

“Ви повинні бути пильними в цей час”, − йдеться в повідомленні.

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У міністерстві додали, що терористи, найімовірніше, спробують здійснити атаки у Швеції у місцях, які відвідують іноземці.

Радник Швеції з питань національної безпеки Хенрік Ландерхольм підтвердив посилення загроз для Стокгольма після спалення священних книг мусульман. Цьому сприяли штурм посольства Швеції в Іраку 19 липня, спроба нападу на посольство Швеції в Лівані 9 серпня, а також стрілянина 1 серпня у співробітника шведського консульства в Туреччині.

У Швеції спалення Корану дозволено згідно з правилами свободи слова, але мусульмани вважають це богохульством. Уряд США також попередив про можливі терористичні напади у Швеції.

Нагадаємо, уряд Данії намагатиметься “знайти законний інструмент”, який дозволить владі запобігти спаленню копій Корану перед посольствами інших країн.

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