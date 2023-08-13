У російському місті Раменське (Підмосков’я) спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє у Telegram Оперативний ЗСУ.

Зазначається, що величезний стовп чорного диму здіймається з боку промзони. Попередньо, вибух стався на складі одного з місцевих підприємств між АЗС та інженерно-науковим центром "ТЕМП".

Російські ЗМІ з посиланням на МНС поінформували, що у Раменському горить складське приміщення з добривами. Площа загоряння – 1,8 тис. квадратних метрів.

Нагадаємо, 11 серпня у Москві в районі Карамишевської набережної вибухнув безпілотник. Перед тим через можливу атаку БПЛА був тимчасово закритий аеропорт Внуково.