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У Підмосков’ї спалахнула масштабна пожежа

Інформація уточнюється.

У Підмосков’ї спалахнула масштабна пожежа
Скріншот відео
Фото: Оперативний ЗСУ

У російському місті Раменське (Підмосков’я) спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє у Telegram Оперативний ЗСУ.

Зазначається, що величезний стовп чорного диму здіймається з боку промзони. Попередньо, вибух стався на складі одного з місцевих підприємств між АЗС та інженерно-науковим центром "ТЕМП".

Російські ЗМІ з посиланням на МНС поінформували, що у Раменському горить складське приміщення з добривами. Площа загоряння – 1,8 тис. квадратних метрів.

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Нагадаємо, 11 серпня у Москві в районі Карамишевської набережної вибухнув безпілотник. Перед тим через можливу атаку БПЛА був тимчасово закритий аеропорт Внуково.

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