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У Москві вибухнув безпілотник

Інформація уточнюється. 

У Москві вибухнув безпілотник
Скріншот відео
Фото: російські джерела

У Москві в районі Карамишевської набережної вибухнув безпілотник. Перед тим через можливу атаку БПЛА був тимчасово закритий аеропорт Внуково. 

Про це повідомляють російські ЗМІ. 

Зазначається, що обмеження на прийом та випуск літаків були введені з 9:40 ранку 11 серпня. Рейси частково були направлені в інші авіалінії, поінформували у пресслужбі аеропорту. Повітряний простір також був закритий над аеропортом Калуги. 

Пізніше в Москві в районі Карамишевської набережної вибухнув безпілотник. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на очевидців.

Безпілотник летів з боку Істринського району Підмосков'я та був знятий на відео очевидцями у районі Павлівської Слободи.

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Нагадаємо, аеропорт “Внуково” вдень 6 серпня близько години був закритий на зліт і посадку через “небезпечні цілі” в небі: мер Сергій Собянін заявив про те, що на Москву “проривався” безпілотник.

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