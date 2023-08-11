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ЗСУ наступають на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, – речник Генштабу

Тривають важкі бої.

ЗСУ наступають на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, – речник Генштабу
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони успішно стримали спроби наступу росіян в районі Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.  

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, наші воїни продовжують ведення  наступальної операції на Бахмутському напрямку (південніше Бахмуту), Мелітопольському та Бердянському напрямках.  

Водночас росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки. Окупанти здійснили спробу відновити втрачене положення західніше Старомайорського та західніше Робитного, успіху не мали.

Збройні сили також продовжують стримувати наступ російських військ на Купянському та Лиманському напрямках. Противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населеного пункту Надія, південніше Новоселівського Луганської області та у районі північно-східніше Богданівки.

Тривають важкі бої. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

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Нагадаємо, учора Сили оборони знищили близько 580 загарбників, 12 танків та 2 засоби ППО ворога. З початку повномасштабного вторгнення по 11 серпня росіяни втратили близько 252 780 військових.

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