Минулої доби тривали масовані обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківщини.
Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Унаслідок удару керованою авіабомбою по селу Подоли Куп'янського району зруйновано будинок. Загинула жінка 60 років, чоловік 60 років госпіталізований з пораненням середньої тяжкості.
У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Зазнав поранення 73-річний чоловік. Отримав допомогу на місці, госпіталізації не потребував. У селі Кучерівка Куп'янського району від обстрілів сталася лісова пожежа. У Куп’янську пошкоджено 2 багатоквартирних будинки та гараж. У cелі Степове Ізюмського району ударом керованої авіабомби пошкоджено приватний будинок.
Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за минулу добу знешкодили 84 вибухонебезпечні предмети. На Куп'янському напрямку наші захисники надійно тримають свої позиції. Просування у ворога немає.
Нагадаємо, на звільнених територіях Куп’янського району Харківської області розпочинається проведення обов’язкової евакуації населення. Примусова евакуація оголошена з території населених пунктів, наближених до зони бойових дій, Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, частково з територій Кіндрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад.