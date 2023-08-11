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Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини загинула жінка, поранені двоє чоловіків

Пошкоджені будинки, спалахнула лісова пожежа.

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини загинула жінка, поранені двоє чоловіків
Фото: Олег Синєгубов

Минулої доби тривали масовані обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківщини.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок удару керованою авіабомбою по селу Подоли Куп'янського району зруйновано будинок. Загинула жінка 60 років, чоловік 60 років госпіталізований з пораненням середньої тяжкості.

Фото: Олег Синєгубов
 

У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Зазнав поранення 73-річний чоловік. Отримав допомогу на місці, госпіталізації не потребував. У селі Кучерівка Куп'янського району від обстрілів сталася лісова пожежа. У Куп’янську пошкоджено 2 багатоквартирних будинки та гараж. У cелі Степове Ізюмського району ударом керованої авіабомби пошкоджено приватний будинок.

Фото: Олег Синєгубов

Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за минулу добу знешкодили 84 вибухонебезпечні предмети. На Куп'янському напрямку наші захисники надійно тримають свої позиції. Просування у ворога немає.

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Нагадаємо, на звільнених територіях Куп’янського району Харківської області розпочинається проведення обов’язкової евакуації населення. Примусова евакуація оголошена з території населених пунктів, наближених до зони бойових дій, Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, частково з територій Кіндрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад.

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