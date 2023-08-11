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ЗСУ ліквідували за добу 680 росіян, знищили 12 танків та 2 засоби ППО, – Генштаб

Протягом доби на фронті відбулось 34 бойових зіткнення.

ЗСУ ліквідували за добу 680 росіян, знищили 12 танків та 2 засоби ППО, – Генштаб
Фото: скрин відео

Учора Сили оборони знищили близько 580 загарбників, 12 танків та 2 засоби ППО ворога. З початку повномасштабного вторгнення по 11 серпня росіяни втратили близько 252 780 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 252 780 (+580) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4290 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 318 (+15) од,
  • артилерійських систем – 5 043 (+15) од,
  • РСЗВ – 713 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 471 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 313 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 197 (+18),
  • крилаті ракети ‒ 1 377 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 511 (+16) од,
  • спеціальна техніка ‒ 756 (+10).

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Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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