ЗСУ ліквідували за добу 680 росіян, знищили 12 танків та 2 засоби ППО, – Генштаб

Учора Сили оборони знищили близько 580 загарбників, 12 танків та 2 засоби ППО ворога. З початку повномасштабного вторгнення по 11 серпня росіяни втратили близько 252 780 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 252 780 (+580) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4290 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 318 (+15) од,

артилерійських систем – 5 043 (+15) од,

РСЗВ – 713 (+2) од,

засоби ППО ‒ 471 (+2) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 313 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 197 (+18),

крилаті ракети ‒ 1 377 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 511 (+16) од,

спеціальна техніка ‒ 756 (+10).

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.