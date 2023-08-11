ЗСУ ліквідували за добу 680 росіян, знищили 12 танків та 2 засоби ППО, – Генштаб

Учора Сили оборони знищили близько 580 загарбників, 12 танків та 2 засоби ППО ворога. З початку повномасштабного вторгнення по 11 серпня росіяни втратили близько 252 780 військових.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 252 780 (+580) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4290 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 318 (+15) од,
- артилерійських систем – 5 043 (+15) од,
- РСЗВ – 713 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 471 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 313 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 197 (+18),
- крилаті ракети ‒ 1 377 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 511 (+16) од,
- спеціальна техніка ‒ 756 (+10).
Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.