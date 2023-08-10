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Україна має реалізувати свій історичний шанс на розвиток, здобутий сміливістю наших людей, - Зеленський

"Продовжуємо готувати Українську доктрину – ґрунтовний текст, основу для трансформації нашої держави".

Україна має реалізувати свій історичний шанс на розвиток, здобутий сміливістю наших людей, - Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Він розповів, що сьогодні був "день нарад, дискусій та зустрічей".

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

"Продовжуємо готувати Українську доктрину – ґрунтовний текст, основу для трансформації нашої держави. Не забуваємо нашу головну мету – перемогти у війні та не програти країну. Україна обов’язково має реалізувати свій історичний шанс на розвиток, який був здобутий сміливістю наших людей – усього нашого народу", - сказав Зеленський.

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Він також зазначив, що готується більше оборонних пакетів для наших воїнів та більше захисних систем для всього українського суспільства, зокрема - систем ППО.

"Мав також сьогодні розмову з представниками військового керівництва Великої Британії – закриту розмову. Але результативну розмову", - наголосив президент.Він додав, що вдячний кожному й кожній, хто б’ється за нашу незалежність.

Нагадажємо, вчора Зеленський провів Ставку в спеціальному форматі з "найвужчим колом людей".

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