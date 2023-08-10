Росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя. Під вогонь потрапив об‘єкт цивільної інфраструктури.

Про це повідомив керівник ОВА Юрій Малашко.

"Знову ніяких військових цілей. Дуже людна в цей час територія", - зауважив очільник області.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зазначив у телеграмі, що на місці прильоту зайнялася пожежа.

Наразі відомо, що загинула одна людина, а кількість поранених зросла до п'яти осіб.

"Людей у стані легкої тяжкості доставлено до медичного закладу", - додав Куртєв.

Оновлення 21.05. Керівник ОВА зазначив, що росіяни вдарили по Запоріжжю двома ракетами. За словами Малашка, жертв могло бути більше, якби люди проігнорували сигнал повітряної тривоги.

Оновлення 20.27. Кількість постраждалих внаслідок терористичної атаки росіян збільшилася до 9 людей.

Також є незначні ушкодження медичного і освітнього закладів і двох багатоповерхівок, повідомив Куртєв. Керівник ОВА додав, що одна людина перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, росіяни нині обстріляли Харківщину. Загинула одна людина, двоє поранені. Також окупанти вдарили по Херсонщині - під час отримання гуманітарної допомоги шестеро людей було поранено.