Російські окупанти обстріляли нині Торецьк на Донеччині, ймовірно, із використанням мінометів та трьох авіабомб.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Спершу через вибух отримав тілесні ушкодження 47-річний чоловік, який пересувався вулицею на велосипеді. Через годину місто знову потрапило під ворожий обстріл. Уламки снаряду поранили ще одного чоловіка 59 років, котрий перебував на вулиці біля автомобіля.

Згодом осколкові поранення отримали четверо жінок віком від 53 до 73 років. "Двоє отримали тілесні ушкодження вдома, ще дві – у середмісті. Одну з постраждалих з травмою голови доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги", - додали у прокуратурі.

Унаслідок ворожих атак пошкоджені житлові будинки, два автомобілі, дві адміністративні будівлі, торговельні об’єкти та котельню.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, минулої доби, 9 серпня, окупаційні війська 21 раз атакували цивільне населення Донеччини. Ворог застосував авіацію, ОТРК "Іскандер", РСЗВ "Ураган", "Торнадо-С", "Смерч", "Град", артилерію. У результаті атак загинула людина, ще одна поранена.

Нині на Херсонщині під час отримання гуманітарної допомоги шестеро людей отримали поранення внаслідок ворожого артобстрілу.