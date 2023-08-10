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Судитимуть заступника голови Одеської ОДА та його спільників, яких викрили на хабарі

Розслідування встановило, що в березні заступник керівника ОВА разом зі своїм помічником вимагали та отримали $5000.

Судитимуть заступника голови Одеської ОДА та його спільників, яких викрили на хабарі
Фото: З відкритих джерел

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо заступника голови Одеської обласної державної адміністрації та його спільників, яких викрили на хабарі.

Про це повідомляє пресслужба ОГП.

Зловмисникам інкримінують зловживання впливом (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Розслідування встановило, що в березні заступник керівника ОВА разом зі своїм помічником вимагали та отримали $5000 хабаря.

"За ці кошти вони пообіцяли вплинути на керівників комунального підприємства для прийняття рішення щодо його працевлаштування.Крім того, посадовець вже разом з іншим спільником вимагали та отримали від цього ж громадянина 5000 доларів США неправомірної вигоди за вплив на суддів з метою прийняття ними рішення у господарській справі", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

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Нагадаємо, цьогоріч було декілька гучних затримань в обласній адміністрації Одещини. У січні СБУ затримала заступника голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Муратова за те, що він пропонував за $35 000 "відмазати" підлеглого від тюрми. Згодом його звільнили з посади. У лютому викрили на системній корупції заступника начальника одного з управлінь ОВА. А в березні спецслужба затримала іншого заступника керівника Одещини - Ігоря Ткачука.

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