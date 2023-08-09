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У Словаччині держслужбовицю засудили за хабар у вигляді сумки з овочами

Захист стверджував, що овочі були лише зразками для дегустації. Але суддя не повірив цьому.

У Словаччині держслужбовицю засудили за хабар у вигляді сумки з овочами
Ілюстративне фото

Спеціалізований кримінальний суд у словацькій Банській Бистриці виніс вирок колишній очільниці Управління праці в місті Пєштяни – 5 років за отримання хабаря.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на видання Noviny.sk

Згідно з обвинувальним актом, помідори, перець і редиску приніс прямо до кабінету Зузани Комаркової претендент на фінансову допомогу для відкриття бізнесу.

"В обвинувальному висновку йшлося про хабарі", – розповіла прокурорка Мартіна Келлерова.

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Проти колишньої посадовиці також свідчив чоловік, який зізнався, що "приносив їй вино і шоколад за допомогу". Серед доказів були прослуховування і відеозаписи безпосередньо з кабінету обвинуваченої, але вона заперечувала свою провину.

Суд вдруге визнав її винною. Первинний вирок був скасований Верховним судом, оскільки один зі свідків не склав присягу перед тим, як давати свідчення, тому судді довелося заслухати його повторно. Суд відправив колишню держслужбовицю за ґрати.

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"П'ять років безумовного ув'язнення і заборона обіймати певні посади на два роки", – оголосила речниця суду Катаріна Кудякова.

Захист стверджував, що овочі в пакеті були лише зразками для дегустації. Але суддя не повірив цьому. Жінка була співробітницею державної адміністрації, де діє нульова толерантність і сума хабаря не має вирішального значення. 

Адвокат не задоволений вироком і тому подав апеляцію. Рішення у справі прийматиме Верховний суд Словаччини.

Нагадаємо, в Росії мер Копейська брав хабарі фаршированими осетрами. У 2018 році його засудили до 4,5 років колонії суворого режиму.

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