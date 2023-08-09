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Велика Британія уклала угоду з Туреччиною щодо мігрантів

Угода передбачає спільні поліцейські операції проти контрабандистів.

Велика Британія уклала угоду з Туреччиною щодо мігрантів
Фото: france3-regions.francetvinfo.fr

Велика Британія уклала угоду з Туреччиною, щоб уповільнити потік нелегальних іммігрантів, які проходять через середземноморську країну на шляху до Європи.

Про це пише Reuters.

Угода передбачає спільні поліцейські операції проти контрабандистів і торгівлі запчастинами до човнів. Також планується запровадити швидший обмін митними даними.

“Наше партнерство з Туреччиною, близьким другом і союзником, дозволить нашим правоохоронним органам працювати разом над вирішенням цієї міжнародної проблеми і зайнятися ланцюжком постачання малих суден”, − заявила міністр внутрішніх справ Суелла Браверман.

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Прем'єр-міністр Ріші Сунак зробив зменшення кількості нелегальних мігрантів, які прибувають до Великої Британії, своєю ключовою обіцянкою напередодні виборів, які відбудуться наступного року.

Цього тижня Лондон почав перевозити деяких мігрантів на велику житлову баржу на південному узбережжі.

Нагадаємо, у червні відбулася одна з найстрашніших аварії із мігрантами у Середземному морі, коли біля грецького узбережжя затонув переповнений траулер. Щонайменше 78 людей потонули, але Організація Об'єднаних Націй (ООН) повідомила, що до 500 досі вважаються зниклими безвісти.

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