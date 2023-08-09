Операції з підводними дронами стають дедалі важливішим компонентом морської війни, − британська розвідка

Операції за участі морських дронів стають дедалі важливішим компонентом сучасної військово-морської війни та спрямовані проти найслабших ланок морських шляхів постачання Росії.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

4 серпня російський торговельний танкер Sig був атакований і виведений з ладу поблизу Керченської протоки, ймовірно, морським дроном, нагадали британці.

“Це сталося через день після аналогічної атаки на десантний корабель “Олєнєгорський горняк” і через два дні після, очевидно, зірваної атаки на російські патрульні катери, які, ймовірно, супроводжували російське торгове судно «Спарта IV»”, − зазначили у міністерстві.

Хоча судна “Sig” і “Sparta IV” плавають під цивільним прапором, вони вже давно уклали контракти на транспортування палива та військових вантажів між Росією та Сирією.

“З 28 лютого 2022 року російські військові кораблі не можуть пройти через Босфор, через що російські військові сили в Сирії та Середземному морі сильно залежать від Sig, Sparta IV та кількох інших цивільних суден”, − йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 August 2023.



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Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що після атак на десантний корабель "Оленегорский горняк" та танкер SIG у Чорному морі флот РФ вже не здається таким невразливим.