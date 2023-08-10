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До трьох зросла кількість жертв російського удару по Запоріжжю

Ще девʼятеро людей поранені. 

До трьох зросла кількість жертв російського удару по Запоріжжю
Фото: Національна поліція

Кількість жертв російського удару по Запоріжжю зросла до трьох. У лікарні померла поранена жінка. 

Поранень зазнали ще девʼятеро людей. Одна з них – у важкому стані, повідомив у Telegram міністр внутрішніх справ Клименко. 

"На жаль, кількість жертв російського обстрілу Запоріжжя зросла", – написав він.

Поліція повідомила, що ворог вдарив по обласному центру ракетою Х-35. 

Фото: ДСНС

"Троє загиблих та дев'ять травмованих, серед них 11-місячна дитина – наслідок удару по обласному центру. російський снаряд забрав життя 43-річного чоловіка та молодих жінок 19 та 21 років", – повідомили в ОВА. 

Внаслідок удару загорілася господарча споруда на площі 12 кв.м, яка розташовувалася на території церкви. Надзвичайники провели аварійно-рятувальні роботи будівлі магазину та перевірили інші пошкоджені поруч будівлі, зазначили в ДСНС.

Крім Запоріжжя, ворожих обстрілів зазнали Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївка, Новодарівка, Левадне, Білогір'я, Червоне, Степногірськ, Степове, Плавні, Малі Щербаки, П'ятихатки, Лобкове та Кам'янське. Також зафіксовано чотири авіаційні удари по Оріхову та Малій Токмачці, чотири БпЛА-атаки на Гуляйполе, Малинівку, Ольгівське та Новодарівку, чотири обстріли з РСЗВ по Гуляйполю, Залізничному, Ольгівському й Левадному та два ракетні удари по Запоріжжю й Підгірному. Загалом росіяни за добу вдарили 82 рази по понад 20 населених пунктах області. 

Після удару по Запоріжжю в ОВА повідомили, що було зруйнувано храм та торгівельні точки у Шевченківському районі.

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