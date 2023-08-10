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Двоє цивільних були поранені внаслідок ударів по Херсонській області. Також померла поранена в липні 16-річна дівчина

Влада була поранена під час ударів по Херсону 31 липня. 

Протягом минулої доби росіяни 65 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 335 снарядів з мінометів, артилерії, танків, БпЛА та авіації. Двоє цивільних були поранені.

По Херсону ворог випустив 16 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію складів комунального підприємства, територію й гаражні приміщення амбулаторії та лінію електропередач у Херсонському районі; територію медичного закладу у Бериславському районі; територію дошкільного закладу у Херсоні", – йдеться у повідомленні. 

Влада Веремеєнко була поранена 31 липня під час ударів по Херсону
Фото: Олександр Прокудін у Telegram
Влада Веремеєнко була поранена 31 липня під час ударів по Херсону

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили по херсонському дитячому садочку. Поранення отримав 75-річний слюсар. Крім того, вчора зупинилося серце 16-річної дівчини, Влади Веремеєнко, яка була поранена 31 липні під час російських ударів по житлових кварталах Херсона. Весь цей час лікарі боролися за її життя, але травми виявилися надто важкими. 

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