Двоє цивільних були поранені внаслідок ударів по Херсонській області. Також померла поранена в липні 16-річна дівчина

Влада була поранена під час ударів по Херсону 31 липня.

Протягом минулої доби росіяни 65 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 335 снарядів з мінометів, артилерії, танків, БпЛА та авіації. Двоє цивільних були поранені.

По Херсону ворог випустив 16 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію складів комунального підприємства, територію й гаражні приміщення амбулаторії та лінію електропередач у Херсонському районі; територію медичного закладу у Бериславському районі; територію дошкільного закладу у Херсоні", – йдеться у повідомленні.

Фото: Олександр Прокудін у Telegram Влада Веремеєнко була поранена 31 липня під час ударів по Херсону

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили по херсонському дитячому садочку. Поранення отримав 75-річний слюсар. Крім того, вчора зупинилося серце 16-річної дівчини, Влади Веремеєнко, яка була поранена 31 липні під час російських ударів по житлових кварталах Херсона. Весь цей час лікарі боролися за її життя, але травми виявилися надто важкими.