Унаслідок атаки ворожих безпілотників зруйнована нафтобаза на Рівненщині

Хімічний та радіаційний фон в нормі.

Цієї ночі Рівненська область зазнала масованої атаки безпілотниками. Внаслідок обстрілів зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Люди не постраждали.

Про це повідомляє у Telegram голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, зараз на місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області.

"Хімічний та радіаційний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде", – зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, 28 травня сили ППО знищили 2 "Шахеди" над Рівненською областю.