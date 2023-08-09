Коболєв повідомив, що суд зобов’язав його носити електронний браслет ще два місяці

Він також зазначив, що в трансляції засідання суд відмовив.

Вищий антикорупційний суд продовжив встановлені раніше обмеження ексголові "Нафтогазу" Андрію Коболєву у справі про премії.

Про це він повідомив у Facebook.

"Сьогодні ВАКС продовжив всі мої обовʼязки як підозрюваного, включно з носінням головної відзнаки від Держави за минулі перемоги − браслета, ще на 2 місяці", - написав він.

Коболєв додав, що у трансляції засідання суд відмовив, через "недоведеність широкого суспільного інтересу до справи Стокгольмських бонусів".

"Результати допитів незалежних членів Наглядової ради стороною обвинувачення знову не були представлені. Розумних пояснень цьому факту надано не було", − підсумував він.

Нагадаємо, Коболєва звинувачують у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн - це частина премії, яку він отримав за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Підозру ексглава Нафтогазу отримав цьогоріч у січні. Слідство встановило, що очільник компанії нібито всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили згадані мільйони за екстраординарні досягнення. Також слідство стверджує, що Коболєв на таку премію права не мав, оскільки максимальна сума обмежується постановою Кабміну.

Суд уже кілька разів продовжував дію запобіжного заходу Коболєву.