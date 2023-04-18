Коболєву продовжили дію запобіжного заходу ще на два місяці

При цьому підозрюваний зобов’язаний був внести 230 млн грн застави, але досі так і не зробив цього у повному обсязі.

Колишньому голові правління “Нафтогазу” Андрію Коболєву ще на два місяці продовжено дію запобіжного заходу.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

“17 квітня 2023 року за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, слідча суддя ВАКС ще на два місяці продовжила строк дії обовʼязків покладених на підозрюваного – колишнього голову правління НАК “Нафтогаз України”, – йдеться в повідомленні.

Йдеться про обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду

не відлучатися із м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду

повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання

утримуватися від спілкування з визначеним колом свідків у справі

здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон

носити електронний засіб контролю.

Зазначається, що, відповідно до ухвали Апеляційної палати ВАКС від 01.03.2023 про обрання запобіжного заходу, підозрюваний зобов’язаний внести 230 млн грн застави та виконувати визначені судом процесуальні обов'язки.

Незважаючи на те, що рішення про застосування цього запобіжного заходу ухвалено ще 1 березня 2023 року, воно станом на сьогодні не виконане — кошти у повному обсязі не внесені.

Нагадаємо, 14 квітня ВАКС знову не продовжив строки досудового розслідування у справі ексглави Нафтогазу Коболєва. Суд залишив без розгляду нове клопотання НАБУ.

Коболєва звинувачують у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн - це частина премії, яку він отримав за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Підозру ексглава Нафтогазу отримав цьогоріч у січні. Слідство встановило, що очільник компанії нібито всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили згадані мільйони за екстраординарні досягнення. Також слідство стверджує, що Коболєв на таку премію права не мав, оскільки максимальна сума обмежується постановою Кабміну.