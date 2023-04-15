Польща заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України

Уряд Польщі заборонив імпорт сільськогосподарської продукції з України з метою захисту польського аграрного ринку.
Про це повідомив у Twitter міністр розвитку і технологій Вальдемар Буда і додав до посту відповідне розпорядження.
"Згідно з директивним рішенням Ради міністрів, я щойно підписав розпорядження про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України", – йдеться у дописі.
Zgodnie kierunkową decyzją Rady Ministrów właśnie podpisałem Rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych.@MorawieckiM @pisorgpl @MRiTGOVPL@MRiRW_GOV_PL @MF_GOV_PL pic.twitter.com/vHjhFCeOek— Waldemar Buda (@waldemar_buda) April 15, 2023
У свою чергу голова партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський заявив про те, що Польща готова вирішити питання імпорту зерна з України через міждержавну угоду, повідомляє RMF24.
Він додав, що про ухвалені рішення Польща поінформувала українську сторону і готова будь-якої миті, можливо, найближчими днями розпочати переговори щодо врегулювання цього питання у вигляді міждержавної угоди. Качинський додав, що йдеться про “фундаментальні речі” – буде проведено генеральну закупівлю зерна, що імпортується з України, що лежить у польських елеваторах і складах.
У Міністерстві аграрної політики та продовольства відреагували на це рішення польського уряду, зазначивши, що шкодують щодо “схвалення польськими колегами рішення про тимчасове обмеження експорту в/та через територію Польщі (в тому числі транзитом) сільськогосподарських товарів з України”. У Міністерстві додали, що рішення польської сторони “суперечать домовленостям”.
“Тиждень тому ми погодили, що чотири культури: пшениця, кукурудза, насіння соняшника та ріпаку до 1 липня 2023 року йтимуть через Польщу лише транзитом. Цього тижня ми досягли низки домовленостей для розвитку взаємовигідного співробітництва в галузі сільського господарства та вирішення проблем логістики і погодили текст Меморандуму про взаєморозуміння”, – зазначили у Мінагрополітики.
Нагадаємо, міністри сільського господарства України та Польщі зустрінуться у понеділок, 17 квітня, на території Польщі для підписання угоди щодо подальшого експорту українського зерна.