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Польща заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України

До переліку заборонених продуктів увійшли зернові, молоко, яйця та м'ясо птиці.

Польща заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури

Уряд Польщі заборонив імпорт сільськогосподарської продукції з України з метою захисту польського аграрного ринку.

Про це повідомив у Twitter міністр розвитку і технологій Вальдемар Буда і додав до посту відповідне розпорядження.

"Згідно з директивним рішенням Ради міністрів, я щойно підписав розпорядження про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України", – йдеться у дописі.

 

У свою чергу голова партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський заявив про те, що Польща готова вирішити питання імпорту зерна з України через міждержавну угоду, повідомляє RMF24.

Він додав, що про ухвалені рішення Польща поінформувала українську сторону і готова будь-якої миті, можливо, найближчими днями розпочати переговори щодо врегулювання цього питання у вигляді міждержавної угоди. Качинський додав, що йдеться про “фундаментальні речі” – буде проведено генеральну закупівлю зерна, що імпортується з України, що лежить у польських елеваторах і складах.

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У Міністерстві аграрної політики та продовольства відреагували на це рішення польського уряду, зазначивши, що шкодують щодо “схвалення польськими колегами рішення про тимчасове обмеження експорту в/та через територію Польщі (в тому числі транзитом) сільськогосподарських товарів з України”. У Міністерстві додали, що рішення польської сторони “суперечать домовленостям”.

“Тиждень тому ми погодили, що чотири культури: пшениця, кукурудза, насіння соняшника та ріпаку до 1 липня 2023 року йтимуть через Польщу лише транзитом. Цього тижня ми досягли низки домовленостей для розвитку взаємовигідного співробітництва в галузі сільського господарства та вирішення проблем логістики і погодили текст Меморандуму про взаєморозуміння”, – зазначили у Мінагрополітики.

Нагадаємо, міністри сільського господарства України та Польщі зустрінуться у понеділок, 17 квітня, на території Польщі для підписання угоди щодо подальшого експорту українського зерна.

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