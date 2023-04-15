Польща уже надала Україні допомоги на майже €11 млрд

Це становить 2% від ВВП сусідньої держави.

Польща від початку повномасштабного вторгнення Росії надала Україні допомоги на суму 50 млрд злотих (близько €11 млрд євро).

Як передає "Укрінформ", про це повідомила міністр фінансів Польщі Магдалена Жечковська під час зустрічі в Atlantic Council у Вашингтоні.

"Загальний обсяг видатків для України становить до 2% нашого ВВП, тобто близько 50 мільярдів злотих", - сказала Жечковська.

Міністр зазначила, що Польща не отримала від Євросоюзу належної компенсації за надану допомогу нашій державі, але "це потрібно робити, оскільки Україна бореться за наше майбутнє, наші цінності і нашу свободу".

Жечковська назвала суму суттєвою статтею польського бюджету.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі запрацював Центр із ремонту танків Т-64 для України. Також на території цієї держави Укроборонпром домовився розгорнути виробництво 125-мм снарядів для танків.