Профспілки у Франції готуються 15 днів проводити акції протесту через скандальну пенсійну реформу

У понеділок, 17 квітня, профспілки зберуться для обговорення подальших кроків.

Французькі профспілки планують наступні 15 днів проводити акції протесту через скандальну пенсійну реформу.

Про повідомив у коментарі BFM TV президент профспілки CFTC Сиріл Шабаньє.

У понеділок, 17 квітня, профспілка збереться, аби підготуватися не лише демонстрації 1 травня, а й до акцій у наступні 15 днів. До речі, 1 травня обіцяють зробити "цунамі".

Шабаньє зазначив, що профспілки не мають жодних сумнівів у тому, що вони мають звертатися до президента Еммануеля Макрона. Проте він вважає, що "доведеться продовжувати переговори".

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 квітня, Конституційна рада визнала пенсійну реформу конституційною. Тоді Еммануель Макрон підписав закон, і документ оприлюднили в Офіційному журналі.

Після рішення Конституційної ради французи вийшли на вулиці. У Парижі поліція заарештувала 112 осіб через заворушення - у місті підпалили понад 30 сміттєвих баків, також сталися сутички між демонстрантами.