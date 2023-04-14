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Коста-Ріка приєднається до членів Спеціального трибуналу для злочинів агресії проти України, - Кулеба

Загальна кількість держав зросла до 34. 

Коста-Ріка приєднається до членів Спеціального трибуналу для злочинів агресії проти України, - Кулеба
Фото: ЕРА/UPG

Збільшилась кількість членів держав, котрі розслідуватимуть злочини агресії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Під час нашої сьогоднішньої розмови МЗС Арнольдо Тіноко повідомив мені, що Коста-Ріка вирішила приєднатися до Основної групи Спеціального трибуналу для злочинів агресії проти України”, - написав Кулеба. 

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Таким чином, загальна кількість держав зросла до 34. 

Також сторони обговорили шляхи подальшого посилення двосторонньої співпраці.

Нагадаємо, до коаліції за створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України приєдналася Австрія.

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