Коста-Ріка приєднається до членів Спеціального трибуналу для злочинів агресії проти України, - Кулеба

Збільшилась кількість членів держав, котрі розслідуватимуть злочини агресії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Під час нашої сьогоднішньої розмови МЗС Арнольдо Тіноко повідомив мені, що Коста-Ріка вирішила приєднатися до Основної групи Спеціального трибуналу для злочинів агресії проти України”, - написав Кулеба.

Таким чином, загальна кількість держав зросла до 34.

Також сторони обговорили шляхи подальшого посилення двосторонньої співпраці.

During our call today, FM Arnoldo Tinoco informed me that Costa Rica has decided to join the Core Group on the Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine, bringing the total number of states to 34. We also discussed ways to further boost bilateral cooperation. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 14, 2023

Нагадаємо, до коаліції за створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України приєдналася Австрія.