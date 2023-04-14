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Поліцейські підозрюють у співпраці із окупантами мешканця Харківської області

Колишньому “правоохоронцю” вдалося повідомити про підозру лише заочно.

Поліцейські підозрюють у співпраці із окупантами мешканця Харківської області
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Слідчі повідомили про підозру у колабораційній діяльності мешканцю Харківської області, котрий працював працював “інспектором ДПС” при окупантах.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

До 2011 року 52-річний чоловік близько 18 років пропрацював в органах внутрішніх справ України, зокрема на посаді інспектора дорожньо-патрульної служби.

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Після повномасштабного вторгнення РФ та тимчасової окупації міста Куп’янськ чоловік добровільно та ініціативно обійняв посаду інспектора дорожньо-патрульної служби групи дорожньо-патрульної служби відділу державної інспекції безпеки дорожнього руху управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області.

Зловмисник безпідставно перевіряв автомобілі мешканців тимчасово окупованої території, вилучав транспортні засоби та вчиняв інші протиправні дії в інтересах держави-агресора.

Після звільнення міста Куп’янськ колаборант переховується від правоохоронних органів України.

Нагадаємо, Служба безпеки України заявила про затримання ще трьох ворожих поплічників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.

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