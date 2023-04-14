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Громадську антикорраду при Міноборони очолив Євген Грушовець

Його обрали від ВГО “Асоціація правників України”.

Громадську антикорраду при Міноборони очолив Євген Грушовець
Фото: mil.gov.ua

Сьогодні, 14 квітня, відбулось установче засідання Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Під час установчого засідання члени Громадської антикорупційної ради обрали головою Євгена Грушовця від ВГО “Асоціація правників України”. Його заступницею стала Анастасія Шуба (ГО “АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА”), а секретарем Ради обрано Віктора Прудковських (ГО “АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА”).

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Нагадаємо, 10 квітня міністр оборони України Олексій Резніков підписав наказ “Про затвердження Складу Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України”.

Раніше повідомлялось, що суд визнав винним колишнього керівника департаменту держзакупівель Міноборони Богдана Хмельницького у наданні недостовірної інформації Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК). Хмельницького зараз судять у справі про розкрадання понад 100 млн гривень при закупівлі бронежилетів ймовірно низької якості для українських військових. 

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